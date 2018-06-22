У Єврокомісії відреагували на погрози Трампа

У Єврокомісії (ЄК) пригрозили заходами, якщо влада Сполучених Штатів прийме рішення про ведення мит на ввезення автомобілів з країн Європи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву комісії.

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В документі наголошується, що мито на автомобілі і запчастини з Європи, якій президент США Дональд Трамп пригрозив європейським країнам, призведе до значним торговим втрат і негативно позначиться на більшості країн Європейського союзу (ЄС).

У ЄК попередили американські влади, що країнам ЄС доведеться прийняти симетрична відповідь у разі прийняття мит.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почнуть діяти вже з п'ятниці, 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь.