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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Єврокомісії зізналися, чи будуть співпрацювати з Порошенком або Зеленським

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      Єврокомісія готова співпрацювати з будь-яким президентом України
      Єврокомісія готова співпрацювати з будь-яким президентом України / Колаж 24 каналу

      Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким кандидатом, який отримає перемогу на виборах президента України, що відбудуться 21 квітня.

      Про це заявила заступниця голови генерального директорату з політики сусідства, розширення та переговорів Єврокомісії Катаріна Матернова, передає Громадське.

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      Неважливо чи це буде Зеленський, чи Порошенко – ми працюватимемо,
      – запевнила вона.

      Представниця Єврокомісії додала, що Володимира Зеленського в політичній сфері Євросоюзу не знають, тому "особливо має бути чутним і підтриманим голос українського громадянського суспільства".

      "Якщо буде другий термін Порошенка – ми знаємо, що другий термін це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства", – сказала Матернова.

      Раніше спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата на президентських виборах. Вашингтон готовий працювати з тим, кого обере український народ.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Єврокомісія
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