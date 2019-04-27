У Європарламенті закликають відповісти на плани Путіна щодо українців та паспортів Росії

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс вимагає у Євросоюзу відповіді на наміри російського лідера спростити видачу російського громадянства для всіх українців. Зокрема, Гармс просить Німеччину скликати засідання Радбезу ООН, оскільки саме ця країна наразі там головує.

Очільник Кремля не має намірів відмовлятися від свої планів щодо дестабілізації ситуації в Україні, про це Гармс написала на своїй сторінці у Twitter.

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Володимир Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим".

Агов, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію, – написала на це Гармс.

Із вимогою відповідної реакції Гармс звернулась до глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, єврокомісара Йоганнеса Гана та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

"Чи підніме Гайко Маас (голова МЗС Німеччини 24 канал) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?" – зазначила вона.

Очевидно, вона мала на увазі останнє засідання Радбезу ООН щодо паспортизації жителів ОРДЛО, яке відбулося за ініціативи України.

Hey EU ! After some critical words on passportization for Donbas (better than nothing) now you see Putin continues his escalation. @FedericaMog @JHahnEU @JunckerEU Will @HeikoMaas bring it up in Security Council? Or again Ukrainians have to take the initiative? #Ukraine #Putin https://t.co/TqoxBN2LLV — Rebecca Harms (@RebHarms) April 27, 2019

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.