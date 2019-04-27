18:51
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін хоче попу как у Кім. Комік може стати президентом РФ
      Вєсті Кремля
      17:20, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      У Європарламенті закликають відповісти на плани Путіна щодо українців та паспортів Росії

      131 Читать новость на русском
      Євродепутат закликала ЄС проявити ініціативу через паспортні наміри Путіна
      Євродепутат закликала ЄС проявити ініціативу через паспортні наміри Путіна / Фото з відкритих джерел

      Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс вимагає у Євросоюзу відповіді на наміри російського лідера спростити видачу російського громадянства для всіх українців. Зокрема, Гармс просить Німеччину скликати засідання Радбезу ООН, оскільки саме ця країна наразі там головує.

      Очільник Кремля не має намірів відмовлятися від свої планів щодо дестабілізації ситуації в Україні, про це Гармс написала на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Навіщо Путін хоче роздавати паспорти РФ усім українцям: пояснення дипломата

      Володимир Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим".

      Агов, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію, – написала на це Гармс.

      Із вимогою відповідної реакції Гармс звернулась до глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, єврокомісара Йоганнеса Гана та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

      "Чи підніме Гайко Маас (голова МЗС Німеччини 24 канал) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?" – зазначила вона. 

      Очевидно, вона мала на увазі останнє засідання Радбезу ООН щодо паспортизації жителів ОРДЛО, яке відбулося за ініціативи України.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      blog_ava
      Як пофарбувати великодні писанки оригінально: яскраві та прості ідеї у фото
      сьогодні
      11935
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Європарламент Війна на Донбасі Законодавство Україна – Росія Євросоюз Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сьогодні , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 1455
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сьогодні , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 601
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сьогодні , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 18979
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2904
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 4428
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук