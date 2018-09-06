У Європі поширюється небезпечна маловивчена хвороба, Україна теж в зоні ризику

Впродовж 2018 року у Європейському Союзі було зафіксовано 710 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу. Це понад втричі більше, ніж за увесь минулий рік.

Про це йдеться у доповіді Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності.

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За даними Центру, у 2018 році країни ЄС повідомили про 710 випадків захворювань на лихоманку серед людей, а країни-сусіди ЄС – ще 265 випадків. 63 людини вже померли.

Найбільше випадків захворювань зафіксували в Італії (327 випадків), Сербії (213 випадків) та Греції (147 випадків). Тільки в період з 24 по 30 серпня 2018 року країни ЄС та сусідні з Союзом країни зафіксували 355 нових випадків захворювання. За цей же період повідомляють про 24 смерті, з них шість – у Румунії, країні-сусідці України.

Гарячка Західного Нілу – небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. Симптоми захворювання схожі на симптоми грипу і включають лихоманку, головний біль та нудоту. У людей, у яких проявилися ознаки хвороби, смертність може досягати 10%.

Територія України, особливо південні області, теж є сприятливою для поширення хвороби. Однак через її недостатню вивченість та відсутність необхідних засобів діагностики інформації про її поширення надто мало. Зокрема, як йдеться у статті Центру громадського здоров'я МОЗ України, випадки захворювання на гарячку Західного Нілу в Україні почали реєструвати окремо від інших лихоманок тільки у 2010 році.