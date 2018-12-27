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      У Європи є інтерес до України, а не до облич в політиці, – експерт про президентські вибори

      198 Читать новость на русском
      Європа – Україна
      Європа – Україна / Фото з відкритих джерел

      На президентських виборах у 2019 році для Росії найбільш прийнятною буде людина, яка зупинить рух України на Захід та перетне "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу виловив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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      За його словами, Європа хоче бачити людину, яка продовжить рух України на Захід і при цьому зможе забезпечити мир у відносинах з Російською Федерацією.

      Міжнародний експерт "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко наголосив на тому, що Європа не цікавиться конкретними прізвищами в українській політиці. Їм важливо, щоб це була людина, яка не змінить євроінтеграційного напрямку.

      Наш спосіб мислення не характерний для Європи. Вони так не мислять. У них є інтерес щодо України, а не щодо облич в політиці,
      – наголосив Яременко.

      Відео повного інтерв'ю з Богданом Яременком та Дмитром Кулебою

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента всьоме. Згідно з Конституцією України, вибори Президента відбуваються кожні 5 років. За Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян. Чинного Президента Петра Порошенка було обрано на позачергових виборах в 2014 році.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Євросоюз Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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