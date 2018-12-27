У Європи є інтерес до України, а не до облич в політиці, – експерт про президентські вибори

На президентських виборах у 2019 році для Росії найбільш прийнятною буде людина, яка зупинить рух України на Захід та перетне "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу виловив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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За його словами, Європа хоче бачити людину, яка продовжить рух України на Захід і при цьому зможе забезпечити мир у відносинах з Російською Федерацією.

Міжнародний експерт "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко наголосив на тому, що Європа не цікавиться конкретними прізвищами в українській політиці. Їм важливо, щоб це була людина, яка не змінить євроінтеграційного напрямку.

Наш спосіб мислення не характерний для Європи. Вони так не мислять. У них є інтерес щодо України, а не щодо облич в політиці,

– наголосив Яременко.

Відео повного інтерв'ю з Богданом Яременком та Дмитром Кулебою

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента всьоме. Згідно з Конституцією України, вибори Президента відбуваються кожні 5 років. За Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян. Чинного Президента Петра Порошенка було обрано на позачергових виборах в 2014 році.