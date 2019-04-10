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      У Європі занепокоєні через судно з голодними мігрантами

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      Судно Alan Kurdi
      Судно Alan Kurdi / Fabien Heinz

      Країни Європи відмовили судну з врятованими у Середземному морі мігрантами пристати до берега, незважаючи на те, що запаси їжі і води на кораблі підходять до кінця.

      Приватне судно Alan Kurdi минулого тижня підібрало з гумової шлюпки групу мігрантів з Лівії. Загалом екіпаж врятував 64 людини, в тому числі 20 жінок, п'ятеро дітей і одного новонародженого. Зараз на борту закінчуються запаси продовольства і води, однак найближчі країни – Італія і Мальта – відмовляються відкривати порти.

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      Як зазначає видання The Independent, судно належить німецькій неурядової організації Sea-Eye. Воно вже шість днів перебуває в морі, поки європейські країни сперечаються, хто повинен прийняти його. Зокрема, заступник прем'єр-міністра і глава МВС Італії Маттео Сальвини заявив, що Alan Kurdi має вирушати до Німеччини, оскільки "ходить під німецьким прапором, належить німецькій компанії, має власника з Німеччини і капітана з Гамбурга".

      В організації Sea-Eye відзначили, що ситуація яскраво показує, як "політичні чвари впливають на права людини".

       

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      Теги: Лівія біженці Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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