Підозри у держзраді готують Порошенку, Турчинову, Воронченку, – "Євросолідарність"

У мережі з’явилися повідомлення, що незабаром оголосять підозри у державній зраді командувачу ВМС Ігору Воронченку, екссекретарю РНБО Олександр Турчинов та п'ятому президенту Петрові Порошенку. Причина – дача команди на проходження українських військових через Керченську протоку. У ДБР і Офісі генпрокурора заявили, що ця інформація є фейком.

Підозри у держзраді Порошенку, Турчинову, Воронченку: що відомо

Першим цю інформацію повідомив лідер "Радикальною партії" Олег Ляшко. Напередодні він оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що "найближчим часом генпрокуратура готується звинуватити, пред’явити підозру у вчиненні державної зради командувачу Військово-морського флоту України Воронченку, колишньому секретарю Ради нацбезпеки та оборони Турчинову та колишньому президенту Порошенку".

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Їх трьох звинувачують у державній зраді за те, що вони дали команду про прохід наших військових моряків через Керченську протоку. За моєю інформацією, проведено відповідну експертизу, де начебто завдано збитків державі на суму в понад 110 мільйонів гривень. Можливо, вже наступного тижня їм оголосять підозри та звертатимуться до суду про обрання запобіжного заходу,

– заявив політик.

На його переконання, ніхто з тих, хто сьогодні керує країною, і мільйонної долі не зробили задля її порятунку, як це зробили адмірал Воронченко та Турчинов. Ляшко пригадав, як він "у найтяжчі моменти" перебував з Воронченком на Луганщині, а з Турчиновим – у його президентському офісі, коли той у 2014 році виконував обов’язки глави держави та "робив усе, щоб врятувати країну".

Водночас "Радикал" цю справу назвав фальсифікацією та "чисто кремлівським планом на дискредитацію Майдану та всіх тих, хто в 2014 році зупинив російського агресора та відбив російську атаку". А наприкінці ролика він пригрозив черговим Майданом.

Ляшко заявив про підозру у держзраді, яку готують Порошенку, Турчинову, Воронченку: відео

Цю інформацію, зі свого боку, підтвердила народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар. Як підкреслила вона, Воронченку, Турчинову та Порошенку "держрзраду хочуть пришити за прохід українських суден в українських територіальних водах".

Кому це вигідно? Очевидно, Москві. А ще владі, яка боїться тих, хто зміг тоді, у найважчі часи. Бо ці не можуть в принципі. І тому бояться тих, хто може. І тих, хто їм точно не по зубам,

– зауважила вона.



Заява Сюмар щодо ймовірної підозри у держзраді з боку Порошенка, Воронченка та Турчинова / Скриншот повідомлення у фейсбуці

Реакція ДБР і Офісу Генпрокурора

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі "Українській правді" заявив, що вищезазначена інформація не відповідає дійсності. За його словами, ДБР ще два тижні тому мало інформацію, що "подібний сценарій хочуть використати для розгортання протестів у Києві".

Соколов додав, що таке кримінальне провадження є, воно відкрито за заявою Андрія Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Роман Труба. Щоправда, "подібні процесуальні рішення у ДБР ухвалювати не планують".

Водночас, у пресслужбі Офісу генпрокурора заявили, що розповсюджена новина про можливе висунення підозри є "явним фейком". У відомстві також нагадали, що відповідне провадження дійсно розслідує ДБР, але "наразі жодні процесуальні дії, пов'язані з повідомленням про підозру, а тим більше з обвинуваченням, не відбуваються".

А представники об’єднання "Морська експертна платформа" назвали можливе висунення підозри адміралу Ігорю Воронченку "нічим іншим, ніж політичною розправою над ним, а також над його військовим і політичним керівництвом".

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Держзрада з боку Порошенка: що розслідувало ДБР

Зауважимо, що ДБР раніше розглядало щонайменше 13 кримінальних проваджень щодо Порошенко. В одній зі справ власне і мовилося про перехід українських кораблів через Керченську протоку – нібито він призвів до російської агресії проти України. Крім того, п’ятого президента звинувачують у тому, що він запровадив військовий стан в Україні задля можливої узурпації влади.

Також ДБР відкрило провадження щодо можливої ​​держзради з боку Порошенка через мінські угоди. Він нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу

Про який перехід українських кораблів через Керченську протоку мовиться

Ці події сталися 25 листопада 2018 року. Тоді українські кораблі прямували з Одеси до Маріуполя, однак поблизу Керченської протоки їх двічі атакували та обстріляли російські прикордонники на своїх суднах. Зрештою кораблі ВМС України росіяни відбуксували до окупованої Керчі, а весь екіпаж взяли в полон.

Опісля в Україні оголосили військовий стан. Він розповсюджувався здебільшого на області, які межують з Росією та окупованими територіями. А у РФ 24 українських моряків звинувачували у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування".

Повернулися українські моряки до України 7 вересня 2019 року. Відбулося це у межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією. А захоплені кораблі – буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь" – прибули 20 листопада того ж року.

Відповідно до документу, який опублікував колишній військовий прокурор Анатолій Матіос, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників і двигунів.

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Згодом Україна заявила, що сума збитків від пошкоджень захоплених Росією українських кораблів становить щонайменше 55,5 мільйона гривень. Зокрема, катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також численні механічні пошкодження верхньої палуби.