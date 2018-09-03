У Євросоюзі продовжили санкції проти Росії ще на пів року

У Європейському союзі прийняли рішення продовжити термін санкційних заходів проти Російської Федерації ще на 6 місяців .

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Зазначається, що до санкційного списку входять 154 людини та 44 суб'єкти підприємницької діяльності.

Сьогодні дипломати ЄС вирішили продовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченко буде видалений зі списку,

– написав Йозвяк.

eu diplomats have today decided to prolong the visa ban and asset freezes by another six months of politicians from #Russia and separatist in #Crimea & #Donbas. Zakharchenko will obviously be removed so 154 ppl and 44 entities. To be confirmed by ambs on wed. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 вересня 2018 р.

Нагадаємо, що Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.