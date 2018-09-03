18:13
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Євросоюзі продовжили санкції проти Росії ще на пів року

87 Читать новость на русском
У списку 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності
У списку 154 людини і 44 суб'єкти підприємницької діяльності / Фото з відкритих джерел

У Європейському союзі прийняли рішення продовжити термін санкційних заходів проти Російської Федерації ще на 6 місяців .

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Читайте також: Порошенко зустрівся із Волкером: відомо, які теми обговорили сторони

Зазначається, що до санкційного списку входять 154 людини та 44 суб'єкти підприємницької діяльності.

Сьогодні дипломати ЄС вирішили продовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченко буде видалений зі списку,
– написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.

Теги: Санкції Новини політики Новини Росії Європа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
У Москві зірвали лекцію одного з лідерів "Антимайдану"
 21 травня 2015 , 15:33
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук