У Євросоюзі продовжили санкції проти Росії ще на пів року
У Європейському союзі прийняли рішення продовжити термін санкційних заходів проти Російської Федерації ще на 6 місяців .
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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Зазначається, що до санкційного списку входять 154 людини та 44 суб'єкти підприємницької діяльності.
Сьогодні дипломати ЄС вирішили продовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченко буде видалений зі списку,
– написав Йозвяк.
Нагадаємо, що Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія підтримали продовження Європейським союзом санкцій проти Росії до 31 січня 2019 року.