У Євросоюзі засудили плани бойовиків провести "вибори" на окупованому Донбасі

Європейський Союз заявляє, що оголошення так званих "виборів" на окупованих територіях Донеччини та Луганщини суперечить мінським домовленостям.

Про це мовиться в заяві речниці ЄС Майї Косьянчич, опублікованій 8 вересня.

24 канал повідомляв, що 7 вересня бойовики призначили на 11 листопада "вибори" своїх ватажків і "депутатів" на окупованих територіях Донбасу.

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У тексті заяви Косьянчич наголошується, що Євросоюз повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У ЄС також зазначили, що реалізація мінських угод всіма сторонами є ключем до досягнення стійкого мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

У цьому контексті оголошення про те, що так звані "вибори" відбудуться у так званій "Луганській Народній Республіці" та "Донецькій Народній Республіці" 11 листопада 2018 року, суперечить духу та букві мінських угод, які мають конкретні положення щодо організації місцевих виборів у цьому регіоні,

– заявили в Євросоюзі.

У заяві також міститься заклик уникати будь-яких кроків, які перешкоджатимуть реалізації мінських угод.

"Ми сподіваємось, що в цьому відношенні Росія, зокрема, повністю використає свій вплив на сепаратистів", – наголосили автори заяви.

Чому бойовики вирішили провести свої "вибори"? Усе тому, що 31 серпня внаслідок вибуху загинув ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко. Замість нього на відповідну посаду тимчасовим виконувачем обов'язків призначили одного з ватажків бойовиків Дениса Пушиліна. На плани бойовиків провести псевдовибори вже зреагували в МЗС України. Там заявили, що результати проведення "виборів" на окупованому Донбасі будуть юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні світовою спільнотою.