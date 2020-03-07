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      У Західній Німеччині з'явиться перший в історії пам'ятник Леніну: як це могло статись

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      У Німеччині встановлять пам'ятник Леніну

      Влада міста Гельзенкірхен, що розташоване на заході Німеччини не змогла запобігти встановленню пам'ятника Леніну. Двометрову статую урочисто презентують громадськості 14 березня.

      Встановлення монументу приурочено до 150-річчя з дня народження Леніна, повідомляє DW.

      Цікаво Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах

      Що відомо про встановлення пам'ятника Леніну у Гельзенкірхені

      • Встановити пам'ятник заввишки 2 метри 15 сантиметрів вимагає ультралівий рух "Марксистсько-леніністской партія Німеччини". Активісти партії заявили про якусь міфічну "нову велику перемогу Леніна" за кілька тижнів до його 150-річчя.
      • Відомство з охорони конституції Німеччини стежить за цим рухом.
      • Монумент хочуть поставити перед історичною будівлею, що має статус пам'ятки архітектури і перебуває у власності партії.
      • 6 березня дільничний суд Гельзенкірхена федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія скасував заборону на будівництво пам'ятника, яку раніше ухвалила міська влада. Адміністрація міста планує оскаржити рішення суду у вищій інстанції.

      Що відомо про декомунізацію у Німеччині?"Ленінопад" у Східній Німеччині почався одразу після возз'єднання Німеччини у 1981 році. Майже всі статуї та бюсти Володимира Леніна були переплавлені, сховані або продані за кордон. Там не стали чекати прийняття якихось законів. На відміну від України, у 1991 році там швидко вирішили забути радянську окупацію, як страшний сон.

      Зараз у Берліні діють музеї, де можна своїми очима подивитись, як жилося східним німцям під час радянської окупації. Там навіть відтворили типові квартири німецьких сімей, щоб можна було подивитись у що вони були вдягнені, що їли та як проводили час.


      Пам'ятник Ленін у Німеччині / Фото dpa

      Гельзенкірхен на карті: 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: СРСР Курйозні новини Ленін Декомунізація
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