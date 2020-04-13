19:22
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У закритих трунах, як колись "чумних": мер Миколаєва розповів, як ховатимуть жертв COVID-19

      - Читать новость на русском
      Олександр Сенкєвич / niklife

      Мер Миколаєва Олександр Сенкєвич заявив, що людей, які помруть від коронавірусу, будуть ховати у закритих трунах та на спеціальних місцях на кладовищі, як колись ховали "чумних".

      Таким чином міський голова вирішив закликати мешканців Миколаєва дотримуватися карантину, повідомляє "Преступности.нет".

      До теми Коронавірус у Миколаївській області: що відомо про кількість і стан хворих

      "Може, для вас це стане додатковим стимулом, щоб не виходити і не піддаватися небезпеці", – сказав мер.

      За його словами, людей, які помруть від коронавірусу, видаватимуть та ховатимуть у закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Також вже закуповують спеціальні анатомічні мішки, у які теж будуть "запаковувати" жертв COVID-19.

      Вже відомо, що після смерті люди можуть також бути рознощиками вірусу. Що це означає? Що тих людей, які помруть від цього, будуть ховати на окремому місці на кладовищі, як колись ховали "чумних". Може, така невесела штука зробить вас більш продуманими,
      – наголосив Сенкєвич.

      Що відомо про коронавірус на Миколаївщині

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Здоров'я Жертви Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Миколаєва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Держава і церква: чи може влада закрити храми?
      Анна Маляр
      сьогодні , 16:01 Чому не можна спалювати суху траву: наслідки і покарання
      Анна Запотоцька