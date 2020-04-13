У закритих трунах, як колись "чумних": мер Миколаєва розповів, як ховатимуть жертв COVID-19

Мер Миколаєва Олександр Сенкєвич заявив, що людей, які помруть від коронавірусу, будуть ховати у закритих трунах та на спеціальних місцях на кладовищі, як колись ховали "чумних".

Таким чином міський голова вирішив закликати мешканців Миколаєва дотримуватися карантину, повідомляє "Преступности.нет".

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"Може, для вас це стане додатковим стимулом, щоб не виходити і не піддаватися небезпеці", – сказав мер.

За його словами, людей, які помруть від коронавірусу, видаватимуть та ховатимуть у закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Також вже закуповують спеціальні анатомічні мішки, у які теж будуть "запаковувати" жертв COVID-19.

Вже відомо, що після смерті люди можуть також бути рознощиками вірусу. Що це означає? Що тих людей, які помруть від цього, будуть ховати на окремому місці на кладовищі, як колись ховали "чумних". Може, така невесела штука зробить вас більш продуманими,

– наголосив Сенкєвич.

Що відомо про коронавірус на Миколаївщині

Протягом довго часу на Миколаївщині не було зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Команда МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком 9 квітня провела перевірку у Миколаївській області.

СБУ розпочала досудове слідство щодо чиновників Миколаївської ОДА . Ще 27 березня Миколаївська облрада внесла зміни до бюджету для придбання медичного обладнання та дезінфікуючих засобів. Регіональні заклади охорони здоров'я мали отримати 109 мільйонів гривень додаткового фінансування. Посадовці ОДА натомість не виконали рішення облради. Також начальник управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак заявив, що тестування на Миколаївщині проводили з порушеннями.

. Станом на 11 квітня в Миколаївській області зафіксували вже 4 випадки COVID-19. Заразилися люди із села Воронівка Вознесенського району та Вознесенську.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу