У заморожених продуктах виявили небезпечні бактерії

Вживання замороженої кукурудзи здатне викликати захворювання, яке загрожує життю людини.

Уже зафіксували випадки смерті від цієї бактерії у Великобританії, Австрії, Данії, Фінляндії і Швеції, пише The Daily Mail.

Читайте також: Супрун вказала на головну небезпеку вбиралень

Працівники британського міністерства охорони здоров’я переконані, що джерелом зараження є лістеріоз – інфекційна хвороба спричинена бактерією Listeria.

Ці бактерії викликають небезпечні захворювання, у більшості людей виникають легкі розлади, до прикладу діарея. Проте наслідки для людей з слабким імунітетом, літніх людей, маленьких дітей та вагітних можуть бути летальними.

Listeria не лише у замороженій кукурудзі, а й замороженому шпинаті і заморожених зелених бобах.

Загалом у Європі зафіксували 47 випадків інфекції.

Нагадаємо, що науковці довели, що повітря у вбиральнях може містити лікарсько-стійкі бактерії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.