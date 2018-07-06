У заморожених продуктах виявили небезпечні бактерії
Вживання замороженої кукурудзи здатне викликати захворювання, яке загрожує життю людини.
Уже зафіксували випадки смерті від цієї бактерії у Великобританії, Австрії, Данії, Фінляндії і Швеції, пише The Daily Mail.
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Працівники британського міністерства охорони здоров’я переконані, що джерелом зараження є лістеріоз – інфекційна хвороба спричинена бактерією Listeria.
Ці бактерії викликають небезпечні захворювання, у більшості людей виникають легкі розлади, до прикладу діарея. Проте наслідки для людей з слабким імунітетом, літніх людей, маленьких дітей та вагітних можуть бути летальними.
Listeria не лише у замороженій кукурудзі, а й замороженому шпинаті і заморожених зелених бобах.
Загалом у Європі зафіксували 47 випадків інфекції.
Нагадаємо, що науковці довели, що повітря у вбиральнях може містити лікарсько-стійкі бактерії.
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