У Запоріжжі 17-річна водійка в'їхала у патрульну машину та збила двох пішоходів: відео

У неділю, 6 серпня, у Запоріжжі 17-річна водійка врізалася у патрульну машину, збила двох пішоходів і втекла, щоправда ненадовго.

Подія сталась вночі на перехресті вулиць Молодіжна і Республіканська.

Читайте також: ДТП у Києві: водія не встигли витягнути з авто і він згорів живцем

Легковик Daewoo Racer не вписався в поворот і влетів у поліцейську машину, зачепивши двох пішоходів. Порушниця одразу кинулась втікати, але незабаром її наздогнали поліцейські на інший патрульній машині.

За кермом Daewoo Racer була 17-річна дівчина, якій дозволив покермувати пасажир – 27-річний чоловік та власник автомобіля. За всіма ознаками, він був напідпитку. Тим часом, постраждалих пішоходів госпіталізували з численними переломами. Усі обставини події з'ясовує поліція.

Дивіться відео з місця події

Згодом поліцейські встановили, що власник автомобіля протягом року шість разів притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі і за водіння в стані наркотичного сп'яніння.

До слова, 5 серпня на проспекті Слобожанського у Дніпрі водій автомобіля марки Lexus RX 350 збив двох пішоходів, які від отриманих травм померли на місці події.