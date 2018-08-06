У Запоріжжі 17-річна водійка в'їхала у патрульну машину та збила двох пішоходів: відео
У неділю, 6 серпня, у Запоріжжі 17-річна водійка врізалася у патрульну машину, збила двох пішоходів і втекла, щоправда ненадовго.
Подія сталась вночі на перехресті вулиць Молодіжна і Республіканська.
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Легковик Daewoo Racer не вписався в поворот і влетів у поліцейську машину, зачепивши двох пішоходів. Порушниця одразу кинулась втікати, але незабаром її наздогнали поліцейські на інший патрульній машині.
За кермом Daewoo Racer була 17-річна дівчина, якій дозволив покермувати пасажир – 27-річний чоловік та власник автомобіля. За всіма ознаками, він був напідпитку. Тим часом, постраждалих пішоходів госпіталізували з численними переломами. Усі обставини події з'ясовує поліція.
Дивіться відео з місця події
Згодом поліцейські встановили, що власник автомобіля протягом року шість разів притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі і за водіння в стані наркотичного сп'яніння.
До слова, 5 серпня на проспекті Слобожанського у Дніпрі водій автомобіля марки Lexus RX 350 збив двох пішоходів, які від отриманих травм померли на місці події.