У Запоріжжі арештували проросійського бойовика: ефектне відео затримання

Запорізькі правоохоронці затримали проросійського бойовика, який у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Він продовжував спілкуватися з "товаришами" та планував згодом повернутися до бойовиків.

Затриманий брав активну участь у бойових діях проти Операції об'єднаних сил на території Донецької області, передає Служба безпеки України.

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СБУ з'ясували, що він перебував на "посаді" стрілка так званого "2 батальйону 11 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу "Восток" ДНР". Згодом у жовтні 2015 року бойовик вступив до терористичної організації так званої "ЛНР".

Отримавши поранення чоловік приїхав до Запоріжжя на реабілітацію і тимчасово влаштувався на роботу до приватної охоронної структури. Перебуваючи в місті, зловмисник підтримував зв’язки з представниками терористичної організації "Л/ДНР" та планував повернутися до бойовиків на Донбас.

Як СБУ затримували проросійського бойовика: відео

Зловмиснику оголосили підозру в скоєнні злочину, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії тривають.