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      У Запоріжжі чоловік підірвав гранатою перехожих: є постраждалі

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      У Запоріжжі чоловік кинув гранату в перехожих
      У Запоріжжі чоловік кинув гранату в перехожих / Фото з відкритих джерел

      У Запоріжжі невідомий чоловік кинув під ноги перехожим гранату, в результаті чого поранення отримали три людини. Поліцейські оголосили в місті оперативний план "Сирена".

      Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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      Інцидент стався 14 листопада близько 19:00 на вулиці Військбуд у Шевченківському районі міста. 

      "Невідомий кинув вибуховий предмет, від вибуху якого постраждало троє чоловіків, після чого втік у невідомому напрямку. Трьох постраждалих 1989, 1986 та 1996 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлено, що особи не мають відношення до політичних партій, криміналітету, крупного бізнесу тощо", йдеться у повідомленні.

      Одним з постраждалих є студент, а ще двоє працівниками місцевих підприємств.

      На місці події працюють вибухотехнічна служба, кінологи та експерти, а в області правоохоронці ввели операцію "Сирена" та розшукують зловмисника.

      У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

      До слова, 13 листопада на вулиці Богатирській у Києві виявили іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, чоловік помер унаслідок вибуху гранати.

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Поліція Зброя
      Джерело: 24 Канал
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