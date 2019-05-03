У Запоріжжі крадій сховався від поліцейських у холодильнику: фото

У Запоріжжі місцевий мешканець вирішив незаконно проникнути у приміщення магазину. Поліція його затримала.

32-річний чоловік розбив вікно, аби проникнути у приміщення, повідомили у поліції.

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Оскільки магазин був обладнаний охоронною сигналізацією, то поліція одразу ж отримала сигнал та приїхала на місце події. Правоохоронці оглянули приміщення. Згодом вони знайшли зловмисника, який заховався у холодильнику.



Зловмисник розбив вікно у магазині

План чоловіка провалився, тож поліцейські затримали його.

Наразі затриманого передано співробітникам Шевченківського відділення поліції для проведення перевірки та вирішення питання щодо правової кваліфікації дій.

Нещодавно у Києві трапався також курйозний випадок: чоловік спробував викрасти шоколадних яєць Kinder на 7 тисяч гривень в одному з торгових центрів. "Солодкого" крадія затримала охорона торгового залу.