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      У Запоріжжі невідомі повісили собаку на дереві, їх шукає поліція: фото і відео 18+

      196 Читать новость на русском
      У Запоріжжі померла собака, яку господарі повісили на дереві / фото з фейсбуку

      У Запоріжжі неабиякої реакції викликав акт нелюдської жорстокості, коли невідомі повісили на дереві собаку породи хаскі. Його знайшли небайдужі, які й доставили до притулку для тварин, та невдовзі собака померла. Коли історія набула розголосу у мережі Інтернет, за неї взялася поліція.

      Інцидент трапився на вулиці Вавілова у неділю, 26 січня, повідомляє поліція Запорізької області.

      До слова: За вбивство двох кошенят чоловіка засудили на 5 років

      Парвоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами. Покаранням у такому випадку може бути обмеження волі на три роки.

      Втім місцеві ресурси повідомляли, що жорстокий злочин здійснило подружжя. Якщо інформація підтвердиться, то за цей самий злочин, але скоєний групою осіб, покаранням можу бути ув'язнення до 8 років.

      Запоріжжя, хаскі, собака
      Поліція шукає людей, які у Запоріжжі повісили собаку

      Зараз поліція здійснює необхідні оперативно-пошукові дії, аби встановити усіх причетних до нелюдського злочину осіб.

      У Запоріжжі на дереві повісили собаку, вона померла: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Новини Запоріжжя Світ тварин Вбивство
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