У Запоріжжі облили фарбою кінотеатри, де мають показувати "Таємний щоденник Симона Петлюри"
У Запоріжжі невідомі облили червоною фарбою афіші фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри", встановлені біля кінотеатрів імені Маяковського та імені Довженка.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.
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Невідомі здійснили напад на кінотеатри, обливши червоною фарбою постери створеної за підтримки Держкіно стрічки «Таємний щоденник Симона Петлюри» режисера Олеся Янчука, яка 6 вересня вийшла у широкий кінотеатральний прокат в Україні. За інформацією дистрибутора картини, у цьому зв‘язку кінотеатри можуть відмовитися від показів цієї стрічки,
– написав він.
Він вважає, що мета цієї провокації у Запоріжжі – зірвати демонстрацію фільму.
"Ми вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним, адже у прокат виходитиме ще чимало українських фільмів на важливі історичні теми і безкарність провокаторів може призвести до того, що кінотеатри боятимуться демонструвати такі стрічки", – наголосив Іллєнко.
Він додав, що Держкіно вже звернулося до Міністерства внутрішніх справ та СБУ з проханням відреагувати на ці здочинні дії та не допускати їх у майбутньому.