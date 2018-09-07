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У Запоріжжі облили фарбою кінотеатри, де мають показувати "Таємний щоденник Симона Петлюри"

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Постери до фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" облили червоною фарбою у Запоріжжі
Постери до фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" облили червоною фарбою у Запоріжжі / фото з соцмереж

У Запоріжжі невідомі облили червоною фарбою афіші фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри", встановлені біля кінотеатрів імені Маяковського та імені Довженка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

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Невідомі здійснили напад на кінотеатри, обливши червоною фарбою постери створеної за підтримки Держкіно стрічки «Таємний щоденник Симона Петлюри» режисера Олеся Янчука, яка 6 вересня вийшла у широкий кінотеатральний прокат в Україні. За інформацією дистрибутора картини, у цьому зв‘язку кінотеатри можуть відмовитися від показів цієї стрічки,
– написав він.

Він вважає, що мета цієї провокації у Запоріжжі – зірвати демонстрацію фільму.

"Ми вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним, адже у прокат виходитиме ще чимало українських фільмів на важливі історичні теми і безкарність провокаторів може призвести до того, що кінотеатри боятимуться демонструвати такі стрічки", – наголосив Іллєнко.

Він додав, що Держкіно вже звернулося до Міністерства внутрішніх справ та СБУ з проханням відреагувати на ці здочинні дії та не допускати їх у майбутньому.

 

Теги: Новини України Кіно Новини Запоріжжя
Джерело: 24 канал
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