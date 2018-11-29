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      У Запоріжжі підняли прапор Військово-морських сил України на підтримку українських моряків

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      У Запоріжжі підняли прапор Військово-морських сил України на підтримку українських моряків
      У Запоріжжі підняли прапор Військово-морських сил України на підтримку українських моряків / Радіо Свобода

      Поки полонені українські моряки дуже далеко від дому, над Запоріжжям підняли прапор Військово-морських сил України на знак підтримки наших героїв.

      На урочисту церемонію зібралися близько тисячі людей – волонтерів, ветеранів АТО, військових та просто місцевих.

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      А священики різних конфесій прочитали молитву за визволення моряків та перемогу над агресором.

      Зараз ми маємо так само підняти цей прапор не тільки, як знак підтримки наших хлопців, наших моряків, наших Військово-морських сил, не тільки через те, що у нас є морський кордон нашої області разом з державою-агресором, а й ще знак того, що в наших морях, в наших проливах мають панувати наші Військово-морські сили,
       сказав ветеран АТО В'ячеслав Зайцев.

      Відео підняття прапора Військово-морських сил / "Радіо Свобода"

      "Щоб всі наші хлопці, які перебувають не тільки в полоні в Керчі, а й ті хлопці, які ще перебувають в полоні вже не перший рік, обов*язково щоб вони мали підтримку, впевненість у тому, що їх ніхто не забув", – відповів ветеран АТО Михайло Пирог.

      Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судната порти в Азовському морі.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі заручники Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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