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      У Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України: відео наруги та помсти їм

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      В Запоріжжі зірвали прапор України
      В Запоріжжі зірвали прапор України / Слово і діло

      У Запоріжжі двоє підлітків вирішили зірвати прапор України, який висів на флагштоку. Все це знімала дівчина, яка була разом з ними.

      На відео, яке швидко розлетілося соціальними мережами, видно, як двоє хлопців просто зривають прапор, після чого один з них втікає з ним та копає його ногами.

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      Дивіться відео наруги над державним прапором в Запоріжжі (обережно, ненормативна лексика, 18+)

      Після того відео стало доволі популярним, а хлопцям стало загрожувати покарання у вигляді від штрафу у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до позбавлення волі на строк до трьох років (згідно зі ст. 338 КК України "Наруга над державними символами"). 

      Але винуватців встановили. Після цього вони опублікували у соцмережах прохання про вибачення. Запевнили, що зробили це, бо були п'яні.

      І навіть запевнили, що прапор цілий. Хоча на відео видно, як вони його зривають, а не знімають.

      Та так легко відбутися їм не вдалося. Активісти у Запоріжжі доволі легко відшукали та покарали одну з учасниць цієї наруги – дівчину, яка і знімала відео. Вона теж попросила вибачення, після чого облила себе зеленкою. Хлопці, які, власне, і зірвали прапор, поки переховуються.

      Відео, як активісти покарали дівчину, яка знімала відео наруги над прапором

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя
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