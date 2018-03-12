23:30
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

У Запоріжжі священика УПЦ МП вигнали з храму через молитву за перемогу ЗСУ на Донбасі

09:09, сьогодні 5168 Читать новость на русском

У Запоріжжі священика Московського патріархату Ігоря Савву позбавили парафії через українську позицію. Він молився за перемогу українських військ на Донбасі та відмовився згадувати у богослужіннях одіозного главу РПЦ патріарха Кирила.

Про покарання панотця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили – служити у храмі він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви у супроводі молодиків. Ті залишили храм тільки після виклику поліції.

Читайте також: Агент КДБ та сигаретний митрополит, – у Болгарії різко відповіли на критику патріарха Кирила

"Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь цього зла, вона повинна висловити свою думку. Тому, напевно, це найголовніша тема, через яку висловлювалися до нас претензії, до мене особисто", – заявив священик.

Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, який приїхав на місце, спілкуватися з вірянами відмовився. З журналістами він теж вирішив не говорити.

У храмі тепер правитиме інший священик, якого надішле Московський патріархат. Частина вірян заявила, що шукатиме інше місце для молитов, оскільки має патріотичну позицію.

Читайте також: "Носитиму георгіївську стрічку відкрито": Священик УПЦ МП із Вінниці потрапив у скандал

Варто нагадати, що це не перший скандал, в який потрапляє УПЦ МП в Запоріжжі. Детальніше про це читайте за посиланням.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя релігія УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук