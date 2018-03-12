У Запоріжжі священика УПЦ МП вигнали з храму через молитву за перемогу ЗСУ на Донбасі

У Запоріжжі священика Московського патріархату Ігоря Савву позбавили парафії через українську позицію. Він молився за перемогу українських військ на Донбасі та відмовився згадувати у богослужіннях одіозного главу РПЦ патріарха Кирила.

Про покарання панотця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили – служити у храмі він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви у супроводі молодиків. Ті залишили храм тільки після виклику поліції.

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"Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь цього зла, вона повинна висловити свою думку. Тому, напевно, це найголовніша тема, через яку висловлювалися до нас претензії, до мене особисто", – заявив священик.

Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, який приїхав на місце, спілкуватися з вірянами відмовився. З журналістами він теж вирішив не говорити.

У храмі тепер правитиме інший священик, якого надішле Московський патріархат. Частина вірян заявила, що шукатиме інше місце для молитов, оскільки має патріотичну позицію.

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Варто нагадати, що це не перший скандал, в який потрапляє УПЦ МП в Запоріжжі. Детальніше про це читайте за посиланням.