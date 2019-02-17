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      У Запоріжжі та Кривому Розі намагалися підпалити храми МП: фото

      246 Читать новость на русском
      Підпал церков Московського патріархату
      Підпал церков Московського патріархату / www.eparhia.com.u

      В Московському патріархаті заявили про спроби підпалити храми у Запоріжжі та Кривому Розі. У поліції, в свою чергу, відкрили кримінальні провадження за цим фактом.

      Криворізька єпархія заявила, що ввечері 15 лютого за допомогою запальної суміші відбувся "підпал центральних вхідних дверей і надбрамної ікони Вознесіння Господнього".

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      Вони вважають, що написи на стінах "мають пряме відношення до гасел радикальних нацистських рухів".

      храм Кривий Ріг підпал
      Фото дверей храму після інциденту

      пцу епіфаній томос підпал церкви Кривий Ріг
      Розписана стіна храму Московського патріархату

      Поліція Кривого Рогу почала розслідування за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

      У Запоріжжі 16 лютого затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – під час спроби підпалу храм Іоанна Богослова УПЦ Московського патріархату у Дніпровському районі міста, предає "Радіо Свобода"

      Запоріжжя підпал церква томос ПЦУ
      Храм Іоанна Богослова у Запоріжжі

      "Двоє чоловіків, один із яких житель Запоріжжя, а інший – одного із сіл області, і жінка перелізли через паркан навколо двору церкви. Далі один із чоловіків намагався підпалити храм за допомогою запальної речовини і саморобного факела. Однак у нього нічого не вийшло. Під час спроби втекти паліїв затримали правоохоронці", – йдеться в повідомленні поліції.

      Наразі відкрите провадження за статтею про терористичний акт. Правоохоронці підозрюють, що такі дії зловмисники намагалися скоїти з метою розпалювання міжрелігійної ворожнечі. 

      Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві.

      Служба безпеки України раніше викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті. Спецслужба Росії вигадала алгоритм дій, відповідно до якого виконувач злочину повинен був намалювати на місці певний малюнок. Після цього, зняти на відео темряву і загоряння храму, хоча б 10 секунд.

      blog_ava
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      Теги: Релігія Новини України УПЦ МП Новини Запоріжжя Новини Кривого Рогу
      Джерело: 24 Канал
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