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У Запоріжжі тестували новий український вертоліт "Надія"

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У Запоріжжі тестували українську "Надію" – нове творіння місцевого авіапідприємства "Мотор Січ". Інженери кажуть, новий гелікоптер – унікальний. На одній заправці він зможе перевезти вісьмох пасажирів і тонну вантажу на тисячу кілометрів.

Вертоліт "Надія" – це нащадок радянського гелікоптера МІ-2, який видатний конструктор Ігор Сікорський свого часу називав одним із кращих вертольотів світу.

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За часів незалежності запорізькі фахівці постійно модернізували стару модель. Так і отримали свою "Надію".

На ньому проводяться всі випробування паливної системи і т.п. Це набагато краще, ніж звичайний МІ-2 на старих двигунах,
– запевнив авіатехнік Денис Пяткін.

"Надія" має потужні двигуни, розроблені у Запоріжжі. У кабіні, гвинтах та інших деталях замість металу використовують композитні матеріали.


У Запоріжжі тестували новий український вертоліт "Надія"

За словами директора підприємства Агроавіадніпро Олександра Панікаревича, застосування композитних матеріалів дозволяє зменшити вагу. А у співвіднесенні з приладовим устаткуванням і жгутами, вага конструкції зменшується на 400 кілограмів. Це дозволить машині брати більше вантажу на борт і літати на довші дистанції. Наразі ж триває сертифікація гвинтокрила, коли перевіряють надійність усіх його складових.

Перші польоти пройшли успішно, пілотам подобаються нові конструкторські рішення.

Приладова дошка буде без аналогових приладів, з цифровими індикаторами, буде збільшена дальність польоту. Також ми хочемо поставити на нього автопілот і віброгасники, які дадуть комфорт в польоті,
– сказав льотчик-випробувач Андрій Федоров.

Серійний випуск гелікоптера почнеться наступного року. Конструктори вважають, що їхній гвинтокрил знадобиться для вантажних і пасажирських перевезень, а також стане у нагоді силовикам, військовим та рятувальникам. Анастасія Литвиненко, Микола Круглов.

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 10 квітня, розпочалися випробування ракетного комплексу "Вільха".

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Розробки
Джерело: 24 Канал
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