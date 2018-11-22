У Запоріжжі трамвай на швидкості протаранив маршрутку з пасажирами: відео

Трамвай влетів у маршрутку у Запоріжжі / zanoza-news.com

У середу, 21 листопада, у Запоріжжі трамвай влетів у маршрутку Mercedes Sprinter. На щастя, ніхто не загинув, проте п'ятеро людей опинились в лікарні.