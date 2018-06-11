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У Запоріжжі "українофоб" жорстко облаяв ветерана війни на Донбасі: відео та деталі

542 Читать новость на русском
Микита Фріц
Микита Фріц / Фото з соцмереж

У Запоріжжі 9 червня на ветерана 93-ї бригади Микиту Фріца грубо вилаявся місцевий житель Валентин Шептовський.

Про це військовий написав у Facebook.

Ветеран пояснив, що заїхав на паркову магазину і навпроти нього зупинився білий спринтер з кривдником. Вийшовши з машини, Фріц попрямував в магазин, проте по дорозі на нього почав лаятися Шептовський.

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"П***рас, вішати таких як ти, ур*д і вбивця, була б моя воля, я б вас усіх зарізав. Одягнув "вишепородку". Звичайно тобі с*ка одягнув шмату, людей вбиває", – процитував слова чоловіка атовець.

Фріц додав, що був вдягнений в вишиванку і комуфляжні штані.

Я викликав 102 і став поруч з його машиною, через 20 – 30 секунд підійшла дівчина і сіла в його машину і вони рушили. В цей час я вже спілкувався з патрульною машиною і почав переслідувати авто паралельно кажучи куди він їде,
– додав Фрітц.

За словами ветерана, через кілька хвилин переслідування патрульна поліція наздогнала і змусила зупинитися Шептовського.

Фрітц додав, що у крові чоловіка було 2,9 проміле алкоголю.

На сторінці місцевого осередку "Нацкорпусу", члени якого незабаром прихали на місце інциденту, стверджують, що водій-"українофоб" працює маршрутником.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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