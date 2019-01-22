У Запоріжжі в одній з лікарень четверо працівників захворіло на кір

У Запоріжжі у поліклінічному відділенні багатопрофільної лікарні «Віта-Центр» зареєстрували чотири випадки кору серед працівників лікарні.

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

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Зазначається, що всі захворілі віком від 30 до 49 років, із них троє не мають даних про щеплення проти кору, 1 – щеплений за віком. Захворювання зареєстровані в період з 10 по 19 січня.

Двоє хворих перебувають у стаціонарі обласної інфекційної лікарні, ще двоє лікуються вдома.

"За результатами епідрозслідування встановлено, вірогідно, джерелом інфекції став пацієнт закладу, який відвідував заклад знаходячись в інкубаційному періоді, коли симптомів на кір ще не мав, але був небезпечним для оточуючих", – повідомили у відомстві.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

В закладі проводять протиепідемічні заходи, встановлений нагляд за всіма працівниками поліклінічного відділення, проведені лабораторні обстеження контактних осіб, планується проведення щеплень проти кору особам із низьким імунітетом до кору, що буде визначено після отримання результатів лабораторного обстеження.



Кір в Україні

Раніше 24 канал писав, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

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