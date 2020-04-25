У Запоріжжі відновили будівництво мосту, яке мали завершити 10 років тому

Укравтодор повідомив про відновлення будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі. Воно стартувало ще у 2003 році та повинно було завершитися 10 років тому. Наразі на об’єкті облаштували будівельне містечко, мобілізували техніку та працівників.

Про відновлення будівництва мосту у Запоріжжі повідомляє у фейсбуці пресслужба Укравтодору.

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За контрактом, на завершення будівництва закладені 4 роки. Якщо мати стабільне фінансування, зможемо завершити за 2 роки,

– йдеться у повідомленні.

Підрядником є турецька компанія Onur. Наразі на об'єкті обладнали будівельне містечко, бетонний вузол, мобілізували техніку та працівників.

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В Укравтодорі також додали, що велике будівництво в Запорізькій області передбачає ремонт

119 кілометрів дороги Н-30 Василівка – Бердянськ;

117 кілометрів дороги М-18, яка з'єднує Харків з Півднем країни.

Що відомо про Запорізький міст