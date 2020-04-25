У Запоріжжі відновили будівництво мосту, яке мали завершити 10 років тому
Укравтодор повідомив про відновлення будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі. Воно стартувало ще у 2003 році та повинно було завершитися 10 років тому. Наразі на об’єкті облаштували будівельне містечко, мобілізували техніку та працівників.
Про відновлення будівництва мосту у Запоріжжі повідомляє у фейсбуці пресслужба Укравтодору.
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За контрактом, на завершення будівництва закладені 4 роки. Якщо мати стабільне фінансування, зможемо завершити за 2 роки,
– йдеться у повідомленні.
Підрядником є турецька компанія Onur. Наразі на об'єкті обладнали будівельне містечко, бетонний вузол, мобілізували техніку та працівників.
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В Укравтодорі також додали, що велике будівництво в Запорізькій області передбачає ремонт
- 119 кілометрів дороги Н-30 Василівка – Бердянськ;
- 117 кілометрів дороги М-18, яка з'єднує Харків з Півднем країни.
Що відомо про Запорізький міст
- Магістраль безперервного руху довжиною понад 9 кілометрів. Складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд. Зокрема, два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.
- Проєкт будівництва моста через Дніпро в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва та архітектури у 2002 році.
- Будівництво двох мостів, які повинні були з'єднати лівобережну частину Запоріжжя з островом Хортиця та Хортицю з правобережною частиною міста, планували завершити до 2010 року.
- Однак і чиновники, і підрядники заявляли про проблеми з фінансуванням. А це призводило до відтермінування будівництва та зростання вартості робіт.