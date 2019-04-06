У Запоріжжі відроджують відвойований у забудовників парк
Жителі Запоріжжя невтомно відновлюють один із місцевих парків. Зелену зону минулого року фактично знищили, готуючи ділянку під будівництво чергового торговельного центру.
Тоді городяни силою відбили парк, а згодом восени садили там клени. З приходом тепла – взялись за висадку дубів.
Читайте також: Екоподаток в Україні регулярно підвищується, але екологічна ситуація не стає кращою, – ЗМІ
На заклик у соцмережах, долучитись до висадки дерев, відгукнулись півсотні городян. Прийшли цілими сім'ями, залучили до допомоги й дітей.
Тільки позитивні емоції у мене, і хочеться, щоб потім в майбутньому дитина приходила та раділа,
– сказала учасниця акції Яна Липецька.
Так виглядав знищений парк у серпні минулого року.
Будівельні роботи у парку
Та за кілька днів сотні запоріжців знесли паркан будмайданчика і розігнали його охоронців.
Боротьба за парк
Потім почалася боротьба в судах – активісти подали позови проти того, що місцеві депутати , незаконно, на їхню думку, дозволили звести на місці зеленої зони торговельний центр.
Городяни кажуть, парк потрібен, бо у місті працюють багато заводів і у повітрі повно металургійних викидів.
Екоактивісти подали у суди 12 позовів про повернення парку громаді міста. Критикують депутатську більшість міськради, яка у березні вкотре провалила голосування з цього питання на сесії. Бо забудовник парку – лідер однієї з фракцій, а саме "НашКрай" міськради.
По-перше, це каже про ті домовленості, які існують в нашій місцевій владі та які, на жаль, не відображають інтересів громади. Громада не збирається віддавати цей парк,
– наголлосив екоактивіст Денис Тарасов.
За день небайдужі висадили у парку два десятки дубів.