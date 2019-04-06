19:17
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Запоріжжі відроджують відвойований у забудовників парк

      27 Читать новость на русском

      Жителі Запоріжжя невтомно відновлюють один із місцевих парків. Зелену зону минулого року фактично знищили, готуючи ділянку під будівництво чергового торговельного центру.

      Тоді городяни силою відбили парк, а згодом восени садили там клени. З приходом тепла – взялись за висадку дубів.

      Читайте також: Екоподаток в Україні регулярно підвищується, але екологічна ситуація не стає кращою, – ЗМІ

      На заклик у соцмережах, долучитись до висадки дерев, відгукнулись півсотні городян. Прийшли цілими сім'ями, залучили до допомоги й дітей.

      Тільки позитивні емоції у мене, і хочеться, щоб потім в майбутньому дитина приходила та раділа,
      – сказала учасниця акції Яна Липецька.

      Так виглядав знищений парк у серпні минулого року.

      запоріжжя парк дерева
      Будівельні роботи у парку

      Та за кілька днів сотні запоріжців знесли паркан будмайданчика і розігнали його охоронців.

      запоріжжя парк
      Боротьба за парк

      Потім почалася боротьба в судах – активісти подали позови проти того, що місцеві депутати , незаконно, на їхню думку, дозволили звести на місці зеленої зони торговельний центр.

      Городяни кажуть, парк потрібен, бо у місті працюють багато заводів і у повітрі повно металургійних викидів.

      Екоактивісти подали у суди 12 позовів про повернення парку громаді міста. Критикують депутатську більшість міськради, яка у березні вкотре провалила голосування з цього питання на сесії. Бо забудовник парку – лідер однієї з фракцій, а саме "НашКрай" міськради.

      По-перше, це каже про ті домовленості, які існують в нашій місцевій владі та які, на жаль, не відображають інтересів громади. Громада не збирається віддавати цей парк,
      – наголлосив екоактивіст Денис Тарасов.

      За день небайдужі висадили у парку два десятки дубів.

      blog_ava
      Зеленський не встане на коліна перед Путіним, – штаб кандидата
      сьогодні
      2778
      Теги: Новини України Екологія Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сьогодні , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 746
      Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      сьогодні , 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      Олена Кандяк 118
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сьогодні , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 1497
      "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      сьогодні , 13:55 "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      541
      НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      сьогодні , 15:35 НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук