У Запоріжжі відроджують відвойований у забудовників парк

Жителі Запоріжжя невтомно відновлюють один із місцевих парків. Зелену зону минулого року фактично знищили, готуючи ділянку під будівництво чергового торговельного центру.

Тоді городяни силою відбили парк, а згодом восени садили там клени. З приходом тепла – взялись за висадку дубів.

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На заклик у соцмережах, долучитись до висадки дерев, відгукнулись півсотні городян. Прийшли цілими сім'ями, залучили до допомоги й дітей.

Тільки позитивні емоції у мене, і хочеться, щоб потім в майбутньому дитина приходила та раділа,

– сказала учасниця акції Яна Липецька.

Так виглядав знищений парк у серпні минулого року.



Будівельні роботи у парку

Та за кілька днів сотні запоріжців знесли паркан будмайданчика і розігнали його охоронців.



Боротьба за парк

Потім почалася боротьба в судах – активісти подали позови проти того, що місцеві депутати , незаконно, на їхню думку, дозволили звести на місці зеленої зони торговельний центр.

Городяни кажуть, парк потрібен, бо у місті працюють багато заводів і у повітрі повно металургійних викидів.

Екоактивісти подали у суди 12 позовів про повернення парку громаді міста. Критикують депутатську більшість міськради, яка у березні вкотре провалила голосування з цього питання на сесії. Бо забудовник парку – лідер однієї з фракцій, а саме "НашКрай" міськради.

По-перше, це каже про ті домовленості, які існують в нашій місцевій владі та які, на жаль, не відображають інтересів громади. Громада не збирається віддавати цей парк,

– наголлосив екоактивіст Денис Тарасов.

За день небайдужі висадили у парку два десятки дубів.