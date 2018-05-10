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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Запоріжжі виповнилось 100 років ветерану Іванові Залужному, який втратив на Донбасі онука

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Про морського піхотинця Івана Залужного Україна дізналася чотири роки тому. На похороні онука, який загинув в АТО, старенький чоловік виголосив емоційну промову, а в загибелі свого Івана звинуватив президента Росії.

10 травня фронтовик Іван Залужний святкує столітній ювілей.

Промова ветерана, яку він виголосив у 2014 році, на похороні свого онука, який загинув на Донбасі, зламали стереотипи російської пропаганди, адже Путіна назвав вбивцею ветеран Другої світової, тобто той, кого Москва нахабно вважає своїм прибічником.

Та врешті-решт звернутися до Путіна: що ж ти робиш? Що тобі мало? Ви Крим взяли, мало? Війська дозволили тримати на 25 років, кораблі тут, для чого тобі ще Донецьк і Луганськ потрібен?
– сказав тоді на промові Іван Залужний.

Після цієї промови йому почали надходити тисячі листів, писали і ветерани з Росії. Вони підтримували Залужного і вибачалися перед ним за те, що змогли допустити становлення Путіна як тирана. Час від часу разом з дочкою Галиною він перечитує те, що йому написали люди.


Фото з промови Івана Залужного

Цього дня, 10 травня, Івану Залужному, який 4 роки тому став раптово відомим, 100 років. Ветеран народився у Дніпропетровській області, але 27 років прослужив у Росії. У 1932-33-х роках пережив Голодомор, а під час Другої світової дістав поранення у боях за Сталінград і північнокорейський Сейсін. Втім, попри поважний вік, і випробування долі, чоловік не може всидіти на місці. Нині захоплюється садівництвом.


Ветеран Іван Залужний

Помпезного святкування ветеран не планує, та все ж, зізнається, привітання летять звідусіль. Але найбільш очікувані гості для Івана Залужного – це бойові побратими його героя-онука Івана, які разом із ним, пліч-о-пліч, боронили батьківщину. А понад усе, зізнається Іван Оникійович, він хоче, аби подвиг цих молодих хлопців не минув намарно і в Україні нарешті запанував мир.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Запоріжжя Історія 9 травня
Джерело: 24 Канал
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