У Запоріжжі з прапорами СРСР відзначили річницю Жовтневого перевороту: фото і відео

У середу, 7 листопада, у Запоріжжі біля вічного вогню група людей з червоними прапорами та плакатами провела мітинг, щоб відзначити 101 рік з дня Жовтневого перевороту.

Про це повідомляє Forpost.

Заборонену символіку учасники мітингу не приносили. Здебільшого, присутніми були люди пенсійного віку, дехто з них приніс з собою гвоздики.

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Наразі все спокійно, у центрі міста постійно хтось виступає, а також лунає музика, проте таки прозвучало гасло "Ленін завжди молодий".

Запорізькі пенсіонери все ніяк не приймуть офіційних рішень на загальнодержавному рівні, а тому з певною періодичністю влаштовують подібні сходини,

– мовиться у повідмоленні.

На площі працює поліція.

Що таке Жовтневий переворот? У радянській історіографії "Велика Жовтнева соціалістична революція". Це державний переворот, заколот у Російській республіці, що відбувся 25 жовтня (7 листопада) 1917 року. У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді, заарештували. Тоді центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків на чолі з Володимиром Леніним.

Дивіться відео про наслідки Жовтневого перевороту: