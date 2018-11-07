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      У Запоріжжі з прапорами СРСР відзначили річницю Жовтневого перевороту: фото і відео

      1807 Читать новость на русском

      У середу, 7 листопада, у Запоріжжі біля вічного вогню група людей з червоними прапорами та плакатами провела мітинг, щоб відзначити 101 рік з дня Жовтневого перевороту.

      Про це повідомляє Forpost.

      Заборонену символіку учасники мітингу не приносили. Здебільшого, присутніми були люди пенсійного віку, дехто з них приніс з собою гвоздики.

      Читайте також: 101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України

      Наразі все спокійно, у центрі міста постійно хтось виступає, а також лунає музика, проте таки прозвучало гасло "Ленін завжди молодий".

      Запорізькі пенсіонери все ніяк не приймуть офіційних рішень на загальнодержавному рівні, а тому з певною періодичністю влаштовують подібні сходини,
      – мовиться у повідмоленні.

      На площі працює поліція.

      Що таке Жовтневий переворот? У радянській історіографії "Велика Жовтнева соціалістична революція". Це державний переворот, заколот у Російській республіці, що відбувся 25 жовтня (7 листопада) 1917 року. У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді, заарештували. Тоді центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків на чолі з Володимиром Леніним.

      Дивіться відео про наслідки Жовтневого перевороту:

       

      Теги: Новини України Фотоновини Новини Запоріжжя Історія СРСР Ленін
      Джерело: 24 Канал
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