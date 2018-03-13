У Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами: фото та відео з місця пожежі
У середу, 13 березня, на кінцевій зупинці міського транспорту по вулиці Магістральна у Запоріжжі сталося загоряння у трамваї.
Загоряння сталося о 06:45, передає ДСНС у Запорізькій області.
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"Горіла кабіна водія трамвая, який складається з одного вагону. Пасажири, які знаходились всередині самостійно вийшли до прибуття підрозділів ДСНС", – йдеться у повідомленні.
Ніхто з пасажирів не постраждав. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання. Наразі проводиться розслідування події.
Рятувальники залучили 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу.
Пожежа в трамваї у Запоріжжі
Дивіться відео пожежі в трамваї у Запоріжжі
Нагадаємо, у четвер, 1 березня, у місті російському Раменське вранці в багатоквартирному житловому будинку сталася велика пожежа.