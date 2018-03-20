У Запорізькій області через негоду обмежено рух вантажівок і маршруток на ряді трас

У Запорожсой області через погіршення погодних умов – опади та ожеледиці, на ряді трас державного значення в ніч на 21 березня обмежено рух вантажівок і маршрутних автобусів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", з 21:30 20 березня до 09:00 ранку 21 березня обмежено рух великогабаритного і маршрутного транспорту на автомобільних дорогах державного значення: Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь, км 450+455 – км 474+193, та Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 308+489 – км 318+489 (від кордонів Дніпропетровської області до Запоріжжя). Читайте також: Прогноз погоди на 21 березня: Україну добряче засипле снігом