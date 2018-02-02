У Запорізькій області побудували потужну сонячну електростанцію
19:57, сьогодні 297 Читать новость на русском
Сонячну електростанцію потужністю 16 тисяч кВт побудували біля села Веселе Запорізької області.
Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.
"Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Запорізькій області прийнято в експлуатацію об’єкт «Будівництво сонячної електростанції "СЕС СОЛАР ПАРК ВЕСЕЛЕ", що знаходиться в смт. Веселе Веселівського району Запорізької області",
– йдеться в повідомлені.
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Потужність сонячної електростанції становить – 16012 кВт. За рік така станція може видобути приблизно 23 млн кВт/год.
Джерело: 24 Канал
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