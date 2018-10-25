У заповнений автобус в'їхав легковик на єврономерах у Львові: водій втік з місця ДТП
Удень 25 жовтня у Львові на вулиці Стрийській автомобіль BMW на польській реєстрації в'їхав у автобус МАЗ, що курсує за маршрутом №3а.
Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на Патрульну поліцію Львівщини, водій легковика залишив авто та втік з місця ДТП.
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За словами водія автобуса, іномарка їхала на великій швидкості, виїхала на зустрічну смугу та в’їхала у автобус, а опісля ще й зіткнулася з деревом.
Легковик спершу в'їхав у автобус, а потім зіткнувся з деревом
Водночас чоловік зауважив, що поки виходив з салону, водій і пасажир BMW втекли з місця події.
До слова, у момент зіткнення у салоні автобуса перебували 50 пасажирів. Унаслідок ДТП вони не постраждали. Наразі поліцейські розшукують водія, що втік з місця ДТП.
Водій і пасажир іномарки втекли з місця ДТП
Судячи з фото, які оприлюднили очевидці, у автобуса №3а розбито лобове скло та пошкоджено бампер.
Серед пасажирів автобуса, на щастя, ніхто не постраждав
Нагадаємо, 24 жовтня у Дніпрі з пневматичного пістолета розстріляли тролейбуси №16 та №21. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, натомість транспортні засоби зазнали пошкоджень.