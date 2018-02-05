У засніжених Карпатах заблукали туристи: рятувальники працювали всю ніч

У неділю, 4 лютого, на горі Піп Іван Мармароський, що поблизу кордону з Румунією, під час проходження туристичного маршруту трьома людьми, одна з туристок зірвалася з карниза та впала в ущелину. За нею стрибнув ще один чоловік.

Третя туристка, яка залишилася наодинці, сповістила рятувальників, що вона не може знайти зниклих супутників. До пошукових робіт залучено рятувальників Рахівського пошуково-рятувального відділення Закарпатської області, які в свою чергу попросили допомоги Івано-Франківських гірських рятувальників, повідомляє видання "Правда". Читайте також: У Дніпрі горіла лікарня: фото та відео пожежі О 19.40 годині до пошукових робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Згодом о 23.10 годині додатково оголошено збір ще одного пошуково-рятувального відділення Івано-Франківської області з 5 чоловік та 1 одиниця техніки. Всього до пошукових робіт залучено 10 чоловік та 2 одиниці техніки Івано-Франківської СПРЧ та 17 чоловік та 3 одиниці техніки Закарпатських гірських рятувальників, загалом 27 чоловік та 5 одиниць техніки. О 01.55 рятувальники рятувальниками пошуково-рятувального відділення Ясіня Закарпатської області знайдено третю туристку, стан дівчини задовільний. Станом на 05.10 годину пошукові роботи завершені, зниклих осіб знайдено в задовільному стані. Читайте також: Відео заворожує: світанок на горі Піп Іван зняли в режимі time-lapse