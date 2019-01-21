У збірній України звільнили цілу бригаду працівників через критику біатлоністів

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визнав, що сервіс-бригада національної команди з біатлону працювала неякісно, за що була замінена. Зокрема, роботу сервісменів критикував лідер українців Дмитро Підручний.

Після зміни сервіс-бригади біатлоністи розпочали хвалити лижі.

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"Наша робота – надати такі умови спортсменам, щоб вони могли показати себе на трасі на своєму рівні. І базовий елемент всієї роботи – це хороші лижі!", – заявив Санітра в інтерв'ю Tribuna.com.

"На 100% можу сказати, що в грудні сервіс не працював як треба. Тому ми прийняли рішення, і це нормальний процес для всіх збірних. Ми всі професіонали, які хочуть працювати на найвищому рівні. Якщо щось не працює – потрібно це поміняти або виправити.

У нас зараз змінилася сервіс-бригада. З нами тепер молоді хлопці, з якими ми працювали в минулому році, і на цей момент я задоволений їх роботою", – відзначив Санітра.

Нагадаємо, що в грудні український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.