У збірну України з баскетболу на матчі відбору до ЧС-2019 викликали п'ятьох новачків
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Євген Мурсін оголосив список з 14 гравців, які візьмуть участь у матчах відбору на чемпіонаті світу–2019 року.
29 листопада Україна в Запоріжжі зіграє проти Словенії, а 2 грудня на виїзді зустрінеться з Іспанією.
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На ці матчі тренерський штаб викликав 14 гравців, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Фото: fbu.ua
Перший виклик в національну команду отримали Богдан Близнюк, Іссуф Санон, Олександр Бєліков, Сергій Павлов та Іван Ткаченко.
Нагадаємо, що збірна України з баскетболу на матч проти Іспанії змогла зібрати один з найсильніших складів за останні 10 років. Це і принесло Україні впевнену перемогу над Іспанією – 76:65.