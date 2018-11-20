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      У збірну України з баскетболу на матчі відбору до ЧС-2019 викликали п'ятьох новачків

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      14 гравців увійшли до заявки чоловічої збірної України на матчі проти Словенії та Іспанії
      14 гравців увійшли до заявки чоловічої збірної України на матчі проти Словенії та Іспанії / fbu.ua

      Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Євген Мурсін оголосив список з 14 гравців, які візьмуть участь у матчах відбору на чемпіонаті світу–2019 року.

      29 листопада Україна в Запоріжжі зіграє проти Словенії, а 2 грудня на виїзді зустрінеться з Іспанією.

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      На ці матчі тренерський штаб викликав 14 гравців, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.


      Фото:  fbu.ua

      Перший виклик в національну команду отримали Богдан Близнюк, Іссуф Санон, Олександр Бєліков, Сергій Павлов та Іван Ткаченко.

      Нагадаємо, що збірна України з баскетболу на матч проти Іспанії змогла зібрати один з найсильніших складів за останні 10 років. Це і принесло Україні впевнену перемогу над Іспанією – 76:65.

      Теги: Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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