У Збройних силах України з'явиться нова бригада морської піхоти

У складі Збройних сил України до кінця жовтня 2018 року планують сформувати ще одну бригаду морської піхоти, яка буде дислокуватися в Одеській області.

Про це повідомив командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль, передає "Радіо Свобода".

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За його словами, командир бригади і його заступники вже призначені, і зараз перебувають у пункті постійної дислокації з’єднання в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

У селі, спеціально для морпіхів, створюється військове містечко сучасного зразка. У ньому будуть гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців-контрактників, гуртожиток для офіцерського складу, спортивно-оздоровчий комплекс і медчастина.

За планом реформування Військово-морських сил України, поділ ВМС на морське командування і командування морської піхоти зробили на початку 2018 року для оптимізації управління окремими напрямами.

Нагадаємо, нещодавно в одній з окремих частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України створили новий підрозділ – комендатуру десантного забезпечення для виконання певних завдань.