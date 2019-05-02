У Зеленського – проти відновлення ядерної зброї в Україні

Україні не варто намагатися відновити тактичну ядерну зброю. В іншому разі державі загрожуватимуть санкції.

"Ось сьогодні я б не радив цього робити (відновлювати ядерну зброю). Ну, була б у нас ядерна зброя. Хіба в 2014 році ми б у Криму її застосували?", – сказав в інтерв’ю "Апострофу" радник з питань національної оборони і безпеки новообраного президента Володимира Зеленського – Іван Апаршин.

Читайте також: У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

Апаршин також попередив, що відновлення ядерного потенціалу загрожує Україні введенням санкцій.

Ми можемо відновити ядерну зброю, я вірю, що у нас є такий потенціал, але тільки-но ми почнемо цим займатися, ми отримаємо такі санкції, що у нас взагалі нічого не залишиться,

– переконаний радник Зеленського.

Апаршин також переконаний, що в найближчі 5 років Україна повинна зосередитися на поверненні контролю над окупованими територіями Донбасу, але не воєнним шляхом.