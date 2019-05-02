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      У Зеленського – проти відновлення ядерної зброї в Україні

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      Радник Зеленського Апаршин виступає проти відновлення в Україні ядерної зброї
      Радник Зеленського Апаршин виступає проти відновлення в Україні ядерної зброї / Apostrophe.ua

      Україні не варто намагатися відновити тактичну ядерну зброю. В іншому разі державі загрожуватимуть санкції.

      "Ось сьогодні я б не радив цього робити (відновлювати ядерну зброю). Ну, була б у нас ядерна зброя. Хіба в 2014 році ми б у Криму її застосували?", – сказав в інтерв’ю "Апострофу" радник з питань національної оборони і безпеки новообраного президента Володимира Зеленського – Іван Апаршин.

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      Апаршин також попередив, що відновлення ядерного потенціалу загрожує Україні введенням санкцій.

      Ми можемо відновити ядерну зброю, я вірю, що у нас є такий потенціал, але тільки-но ми почнемо цим займатися, ми отримаємо такі санкції, що у нас взагалі нічого не залишиться,
      – переконаний радник Зеленського.

      Апаршин також переконаний, що в найближчі 5 років Україна повинна зосередитися на поверненні контролю над окупованими територіями Донбасу, але не воєнним шляхом.

      що ще відомо про плани ЗелЕнського та його команди в обороні україни:
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини політики Зброя Ядерна безпека Санкції
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