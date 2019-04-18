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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського буде три варіанти щодо парламенту, – експерт

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      Зеленський не виключає дострокового розпуску Верховної Ради
      Зеленський не виключає дострокового розпуску Верховної Ради / Фото з відкритих джерел

      Нинішній парламент має більшість, підпорядковану Порошенку. Тому в Зеленського буде три варіанти. Але можливий консенсус еліт з приводу дострокових виборів.

      Про це 24 каналу розповів голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

      Читайте також: Дострокові вибори парламенту: для чого це потрібно і кому вигідно?

      Перший варіант. Політолог вважає, що Зеленський може домовитися з нинішньою Верховною Радою. Тобто перейти до кулуарних домовленостей. В результаті Зеленського втягнуть у політику, з якою він не асоціюється. Кожна фракція або депутатська група вимагатиме посади заступника генпрокурора, заступника голови СБУ тощо. Входження в такий переговорний процес, на його думку, не призведе ні до чого доброго для суспільства. Це означатиме, що мовиться не про радикальні зміни, а входження в це саме болото.

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      Другий варіант – Зеленському не треба домовлятися з парламентом. Тоді, вважає Доній, Зеленський отримає саботаж різних органів управління. Тоді він за півроку не зможе себе не проявити. Це небезпечно з точки зору рейтингу на парламентських виборах.

      Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними даними ЦВК, в першому турі виборів президента України перемогли Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%). Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      Третій варіант – дострокове припинення повноважень Верховної Ради і нові вибори.

      На хвилі популярності Зеленський може здобути більшість у парламенті. Але мало часу і можливостей. Теоретично підстави є. Кілька років нас дурять підписами під коаліційною угодою,
      – зауважує Олесь Доній.

      Тому, за його словами, формально можна довести, що коаліції немає. Але, щоб новий президент міг розпустити парламент, треба заслухати результати ЦВК, провести інавгурацію. Це все треба зробити, включно із судовими рішеннями, до 25 травня.

      При цьому, зауважує фахівець, команда Порошенка теж не проти дострокових виборів.

      За півроку – до 27 жовтня рейтинг Порошенка може зовсім впасти. Зараз він зміг мобілізувати частину патріотичного електорату. На відміну від Кравчука і Ющенка, Порошенку небезпечно відходити від політики і бути почесним пенсіонером. Є шанси судового переслідування,
      – вважає Доній.

      Запорукою для Порошенка є своя фракція в парламенті. Нинішня фракція БПП може розбігтися. А після дострокових виборів буде чітка конфігурація фракції, на яку Порошенко може розраховувати.

      Що заявив Володимир Зеленський про дострокові вибори парламенту?Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадає, що не встигне цього зробити. За його словами, ламати закон він не буде. Якщо його команда встигне за 6 місяців до наступних виборів, то розпустить парламент, оскільки його політсилі це вигідно.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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