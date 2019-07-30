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      У Зеленського дійшли згоди щодо мораторію на землю: хочуть скасувати до кінця 2019 року

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      В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж землі вже до кінця 2019 року
      В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж землі вже до кінця 2019 року / racurs.ua

      Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук розповів, що у президентській команді планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні. Ба більше, планують це зробити ще до завершення 2019 року.

      В Офісі президента дійшли розуміння, що коли цього не зробити вже цьогоріч, то пізніше цей процес суттєво ускладниться, зазначив Олексій Гончарук в інтерв'ю виданню Bloomberg.

      Цікаво: Земля, пенсія, освіта: Разумков озвучив позицію "Слуги народу"

      Нині тривають переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Очікується, що залежно від моделі запровадження ринку землі призведе до прискорення економічного зростання від 0,5% до 3% щорічно.

      "Ми шукаємо найменш болючу, але найбільш ефективну модель відкриття ринку землі", – запевнив Гончарук.

      Мораторій на продаж землі, вартість землі в регіонах
      Скільки в Україні коштує земля, продаж якої заборонений / інфографіка 24 каналу

      Що варто знати про ринок землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.

      Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      Європейський суд з прав людини визнав постійне продовження мораторію в Україні таким, що порушує права людини.

      Протягом останніх 5 років фракції "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" активно виступали за скасування мораторію на продаж землі, але щоразу зустрічали спротив навіть з боку партнерів по коаліції. У майбутній Раді, враховуючи фактично однопартійну більшість "Слуги народу", скасування мораторію справді може стати лише питанням часу. 

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      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Реформи Мораторій на продаж землі Світовий банк
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