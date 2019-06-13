У Зеленського наголосили, що зараз в країні "не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді"

Фільм "Слуга народу" не створювали як інструмент політичних технологій. Те, що президент у серіалі їздить на велосипеді – це лише меседж про те, що слід змінювати філософію держави. Пересування справжнього ж президента велосипедом – не на часі.

Сценаристи "Слуги народу" ніколи не закладали у серіал якусь політичну технологію. І у 2015 році, коли серіал з'явився, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом. "Це 100% я можу вас запевнити", – таку позицію висловив "Громадському" заступник голови Адміністрації Президента й один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк.

Про призначених Зеленським шести заступників глави АП та хто всі ці люди – читайте у матеріалі 24 каналу.

Однак, він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні: "Безглуздо заперечувати, що серіал зіграв роль. Це був спосіб донести до людей своє бачення держави. Це більше про цінності, а не про розв'язання завдань в економіці, медицині чи інфраструктурі"

Також, за словами чиновника, українцям не варто очікувати, що президент Володимир Зеленський от-от розпочне їздити на велосипеді, як його герой у серіалі.

Зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це – така мрія, символ того, що і президент, і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу,

– сказав Костюк.



Зазначимо, що на представленому логотипі партії "Слуга народу" особа на велосипеді присутня

І додав, що для цього "не обов'язково їздити маршруткою кожен день". "У кіно – це просто послання, що має змінюватися філософія. Цим ми влучили в очікування людей", – пояснив заступник глави АП.

Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту,

– підсумував Костюк.