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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Радник Зеленського наразі не бачить сенсу у прямій розмові з Путіним

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      Апаршин не бачить перспектив у прямих переговорах з Путіним зараз
      Апаршин не бачить перспектив у прямих переговорах з Путіним зараз / Колаж 24 каналу

      Новообраному президенту поки не варто вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Прямі переговори наразі є безперспективними, оскільки Росія не виконала жодних своїх зобов’язань.

      Рішення прийматиме лише Володимир Зеленський, однак його помічники доводитимуть йому свої позиції, про це заявив радник Володимира Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин, пише "Радіо Свобода".

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      Він вважає, що новообраному Президенту України спершу треба підготувати пропозиції для Росії й погодити їх щонайменше з представниками Німеччини та Франції.

      Необхідно напрацювати пакет нових пропозицій, погодити його в "нормандському форматі", а можливо, й завдяки розширенню,
      – сказав радник Зеленського.

      Уже після того варто "з погодженим документом зустрічатися з Росією". Слід залучити також інші країни поза Євросоюзом, які є потужними гравцями у світі і мають значний вплив на Росію, наприклад, Китай.

      Апаршин вважає, що на повернення Донбасу під контроль України знадобиться 5 років. Про це він сказав, посилаючись на оцінку міжнародної групи. Виконання мінських домовленостей почнеться з того моменту, коли підуть російські війська. 

      "Повернення людей, територій і взагалі відновлення статусу до 2014 року – якраз на ці питання передбачався термін п’ять років", – пояснив він.

      Радник Зеленського додав, що це стосується і прийняття відповідних рішень на рівні ООН, і формування миротворчих сил та цивільної адміністрації. Однак наразі важко сказати, скільки років знадобиться для повернення попереднього рівня довіри одне до одного.

      Там же люди вбиті. Як переконати тих людей, рідних 13 тисяч загиблих, що нам, наприклад, із завтрашнього дня прийдеться змиритися і знову там з кимось домовлятись? Дуже буде складно,
      – вважає він.

      Апаршин переконаний, що для цього потрібна дуже виважена політика і усі чутливі питання стосовно віри, мови та історії "необхідно розглядати дуже обережно".

      Що Зеленський говорив про переговори з Путіним?Сказав, що готовий до переговорів з російським президентом щодо питання війни і миру на Донбасі. Він наголошує – жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою. Однак при цьому новообраний президент розуміє – процес досягнення миру на Донбасі може бути довгим.

      Загалом Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму – США та Великої Британії.

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      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії
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