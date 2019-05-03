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      У Зеленського назвали його перші кроки на посаді президента

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      Одним із перших кроків Зеленського буде підготовка до саміту Україна-ЄС
      Одним із перших кроків Зеленського буде підготовка до саміту Україна-ЄС / Getty Images

      Одним із перших кроків новообраного президента Володимира Зеленського на посаді буде підготовка до саміту Україна-ЄС, який має відбутися у липні цього року в Києві.

      Член команди Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що якраз обговорив підготовку до проведення саміту під час зустрічі з представниками Європейського Союзу в Брюсселі.

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      Ми обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС. Це буде один із перших кроків нового президента – провести цей саміт успішно,
      – наголосив Данилюк.

      Окрім того, 5 липня відбудеться конференція в канадському Торонто, де буде обговорюватись допомога країн-партнерів України у просуванні реформ. У цій події, скоріш за все, візьме участь сам Зеленський.

      Про інші перші офіційні візити Зеленського закордон та зустрічі зі світовими лідерами наразі говорити важко, адже немає точної дати його інавгурації. 

      Ще один радник Зеленського, Руслан Рябошапка додав, що на зустрічах з європейськими партнерами у Брюсселі обговорювалося і питання звільнення українських військовополонених моряків, яких РФ захопила на Азові та всіх українців, які "перебувають в заручниках у російської сторони".

      Про що говорили радники Зеленського на зустрічі з послами ЄС? Данилюк та Рябошапка виступали на політико-безпековому комітеті, членами якого є 28 послів країн ЄС. Вони представили програму Зеленського щодо зовнішньої політики на найближчий час. Зокрема, про активізацію роботи в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ – паспортизацію окупованого Донбасу.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Євросоюз Канада Олександр Данилюк Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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