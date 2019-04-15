ЗЕкоманда погодилася на дебати з Порошенком в ефірі телеканалу ICTV, але за однієї умови

Команда Володимира Зеленського підтримала пропозицію Петра Порошенка щодо дебатів на телеканалі ICTV. Проте замість кандидата у президенти Зеленського в ефірі з'явиться його радник Олександр Данилюк.

Програми "Свобода слова" розпочнеться 15 квітня о 22:40, повідомляє ICTV.

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Крім колишнього міністра фінансів Данилюка, у ефір прийдуть інші гості:

• журналіст "Українського тижня" Денис Казанський

• Інна Кузнецова ("Радіо Свобода")

• Олександра Матвійчук (координатор ініціативи "Євромайдан SOS")

• політологи Олексій Якубін та Сергій Таран

• волонтер Мирослав Гай

Нагадаємо, 14 квітня Петро Порошенко зазначив, що дебати з Зеленським можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV. Порошенко в черговий раз підкреслив, що зробить все для дебатів із Зеленським у ефірі "Суспільного". Він також закликав його взяти участь в ефірі програми "Свобода слова".

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?

За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".