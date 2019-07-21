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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Зеленського повідомили, на коли заплановані переговори про нову програму з МВФ

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      Андрій Герус анонсував переговори з МВФ на вересень
      Андрій Герус анонсував переговори з МВФ на вересень / President.gov.ua

      Переговори щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом заплановані на вересень. Представник президента в Кабміні Андрій Герус наступного тижня зустрінеться з представником МВФ.

      "Зараз у нас попередня програма фактично завершена, трохи достроково. Будуть перемовини у вересні щодо нової програми. Які пункти будуть прописані у меморандумі – це залежатиме від результатів переговорів", – розповів Герус у штабі партії "Слуга народу", повідомляє УНІАН.

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      На мою думку, ціну газу не варто вписувати в меморандум (з МВФ) як ключову умову,
      – зауважив представник президента в уряді, додавши, що ціна на газ вже є політичним питанням, на якому часто спекулюють.

      Востаннє місія МВФ побувала в Україні 21 травня. Члени місії планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи місії мало б бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу від МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів.

      Проте вже 23 травня в МВФ заявили, що фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною вже після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Газ Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України МВФ Андрій Герус
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