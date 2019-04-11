У Зеленського пояснили, чому досі не представили топ-5 кандидатів на високі посади

Кандидат у президенти Володимир Зеленський досі не представив претендентів, які можуть зайняти ключові посади після його перемоги на виборах, оскільки частина цих людей перейшли до команди чинного президента Петра Порошенка.

Спікер штабу Дмитро Разумков в інтерв'ю "BBC Україна" розповів, що розмови про відсутність команди претендентів на ключові посади є маніпуляцією проти Зеленського.

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Презентувати команду має президент – не на марші, а після того, як людина отримує посаду. Володимир Олександрович обіцяв, що частину команди представить до другого туру. Думаю, чекати на це лишилося не так і довго. Чому цього не сталося раніше? На жаль, у нас є приклади того, що люди, з якими були переговори, з незрозумілих причин за короткий відрізок часу ухвалювали рішення підтримати чинного гаранта,

– розповів він.

Так, спікер штабу Зеленського зауважив, що вони вели переговори з екс-заступником командира ССО Сергієм Кривоносом, але він підтримав Порошенка і на його запрошення пішов працювати в РНБО.

Разумков також прокоментував дані, що після перемоги Зеленського Міністерство оборони може очолити Анатолій Гриценко, МЗС – Олександр Данилюк, Генпрокуратуру – Марта Борщ, а СБУ – Ігор Смешко. Зокрема, ЗМІ назвали ці прізвища після розмови з ідеологом передвиборної кампанії артиста Русланом Стефанчуком та експертом штабу з економічних питань Данилом Гетманцевим.

Представник Зеленського додав, що його колеги не називали ні людей, ні посад.

"Тому, тут є певні домисли. Але частина людей дійсно є у команді", – додав він.

Також, у Зеленського переконані, що секретарем РНБО та начальником Генштабу мають бути достойні офіцери Збройних сил, які пройшли війну, мають відповідні знання, але за нинішньої вертикалі не мають шансів потрапити на керівні посади.





Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.