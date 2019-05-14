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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня

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      Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня
      Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня / Getty Images

      У команді Зеленського продовжують наполягати на інавгурації новообраного президента саме 19 травня. Основною причиною проведення церемонії саме у неділю називають бажання уникнути "транспортного колапсу" в Києві.

      Радник майбутнього президента Дмитро Разумков в ефірі ICTV розповів, що ЗЕкоманда хоче мінімізувати транспортний дискомфорт, який буде пов'язаний з днем ​​інавгурації для жителів та гостей Києва.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Ми прекрасно розуміємо, що будь-які події, приїзди іноземних гостей – це обмеження по переміщенню Києвом. Якщо ми говоримо про день інавгурації, це фактично повний транспортний колапс центральної частини міста, тому що все буде перекрито. Щоб мінімізувати такий негативний ефект Володимир Олександрович і пропонує провести його в перший вихідний день, а фактично це 19 число,
      – сказав Разумков.

      Радник Зеленського також додав, що Верховна Рада могла зібратися та проголосувати за дату інавгурації раніше. Причиною затягування голосування Разумков вважає страх депутатів перед розпуском парламенту.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

      інавгурація Зеленського
      Коли має відбутися інавгурація Зеленського

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Верховна Рада Президент України
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